〈中部〉小番茄蒂頭乾 農友︰無關好吃否

2018-02-10

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕嘉義縣盛產的玉女小番茄，是近年火紅的年節禮品，有消費者觀察市面上的小番茄大多會留下綠色的「蒂頭」，但放到蒂頭乾枯的賣相較差，擔憂品質而不敢買；嘉縣青年農民聯誼會會長陳育旗強調，小番茄蒂頭翠綠或乾枯與「好不好吃、能不能吃沒關係」，希望消費者重視蔬果食用時的原貌。

可冷藏一個月 蒂頭乾就不買很可惜

陳育旗栽種玉女小番茄六年多，曾到日本參訪，見超市的小番茄都未留蒂頭，與台灣販售習慣不同，刺激思考「為什麼要留蒂頭」？結論是小番茄摘取後約一週，蒂頭會開始乾枯、萎縮或捲曲，但果實常溫可保存兩週，冷藏最長可到一個月，都可食用，「看到蒂頭乾掉就不買，真的很可惜。」

行政院農業委員會台南區農業改良場場長王仕賢解釋，台灣盛行種植玉女小番茄約十年，當初種植習慣就是採收時不去蒂頭，細長漂亮的綠色蒂頭外觀好看，競賽也納入評分標準。

二○一七年健康優質設施小果番茄競賽冠軍果農高文聰說，自家產品主要送往拍賣市場，出價者重視賣相，需留蒂頭了解新鮮程度，摘掉蒂頭時若不小心，會造成皮薄的小番茄有小傷口，影響外觀，放久恐會潰爛，必須留著蒂頭。

主婦︰留蒂頭可供判斷新鮮度

一名林姓消費者表示，清洗小番茄要個別拔掉蒂頭，感覺有些麻煩，業者若先處理好，會方便很多；蕭姓主婦認為，挑選小番茄時，可從蒂頭推算到貨時間，較有選擇依據。

陳育旗則建議，消費者不需用蒂頭做為購買標準，即使採收多日，小番茄依舊好吃，多放幾天後酸度降低會更甜，各有風味；王仕賢說，越來越多農友種植小番茄，若有農友「標新立異」，販售全無蒂頭的小番茄並維持良好品質，也能創造差異性。