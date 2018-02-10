〈中部〉雲林長照補助加碼至12億 擴大服務

2018-02-10

〔記者黃淑莉、林國賢／雲林報導〕雲林縣長李進勇昨天參加古坑小太陽日間照顧中心圍爐活動指出，推動長照各項服務，中央補助雲林從去年四億元增加至十二億元，不過有投入長照服務工作多年的工作人員表示，新政策宣導不足，造成民眾誤解，不願使用服務，相關單位需落實宣導。

資深工作人員︰政策宣導待加強

古坑小太陽日間照顧中心昨天舉辦「狗年行大運．作伙來圍爐」活動，大林慈濟醫院志工連續十六年為長輩準備豐盛素食料理，李進勇到場拜早年及發送福袋，並表演薩克斯風與長輩同樂。

Ｃ級據點 每鄉鎮將增加2至3處

社會處老人福利科長施順濱表示，長照2.0分Ａ、Ｂ、Ｃ級，Ａ級個案管理中心，目前雲林有五個點，今年底預計二十鄉鎮都成立一個據點；Ｂ級為日間照顧中心，現有八個點，縣府鼓勵專業團隊加入；Ｃ級為社區型關懷據點，現全縣有卅四處，預計年底每個鄉鎮再增加二至三個據點。

政府大力推動長照2.0政策，不過有長照工作人員說，不只照顧服務員不足，更欠缺的是專業教育訓練，因為專業評估能力不足，個案無法獲得服務，另外，相關服務需要名冊，受個資法限制，須花更多時間去開發，因此公部門、民間單位須持續溝通。

另外，新政策造成自付額增加，因宣導不足造成民眾誤解，不願再接受服務，造成雖補助、服務增加，個案卻用不到。

施順濱指出，長照2.0服務對象、服務項目都有增加，補助原則是依據評估失能程度不同，給予不同服務補助額度，及失能者家庭狀況減免部分負擔，縣府會持續加強宣導。

另外，雲林縣政府昨舉辦早期療育日托中心歲末祝福，李進勇與小朋友搓湯圓，並送上平安福袋，祝福小朋友與家長新的一年圓圓滿滿；李進勇表示，全縣已設置五所早期療育日間托育中心，目前收托一○三位學童，提供慢飛天使完善療育計畫及復健課程，每月補助三千元學雜費，減輕家長負擔。