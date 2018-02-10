〈中部〉政院立院若遷台中 賴揆：全力配合

2018-02-10

〔記者張菁雅／台中報導〕「中央與地方落實前瞻基礎建設暨長期照顧業務座談會」九日下午在台中市政府集會堂舉行，行政院長賴清德親自出席，立法院副院長蔡其昌趁機建議將行政院、立法院遷到台中。台中市長林佳龍則補上一句「立法院決議要搬到台中，行政院也沒理由反對」，賴清德當場回應「如果立法院有決議，行政院一定全力配合」。

賴清德昨參加長照業務座談會

「中央與地方落實前瞻基礎建設暨長期照顧業務座談會」由台中市副市長林依瑩報告「台中幸福長照的推動與展望」，行政院國發會與衛福部也分別簡報「台中市前瞻基礎建設計畫」、「長期照顧十年計畫二．○報告」，透過中央與地方長照業務經驗的交流，盼讓台中的長照計畫更蓬勃發展。

賴清德表示，台中市府團隊是金牌團隊，台中可帶動中部發展，為台灣前進之路助一臂之力，所以他不害怕市府提出多少計畫案，都會大力支持。

蔡其昌致詞時則提出首都減壓議題，他表示把行政院、立法院遷到台中，從地震發生可清楚看到，台北市集中政治中心、經濟中心，對於國家長遠發展並非好事，如能讓台北紓壓，可讓國土規劃更完整、區域均衡更健全。

林佳龍緊接表示，國會自主，立法院只要決議要搬到台中，行政院也沒有理由反對，在高鐵一日生活圈的條件下，南、北到台中都很方便，民主工程最後一哩路，就是國土改造，國土改造成功，國家發展就會均衡。賴清德則說，如果立法院有決議，行政院一定全力配合。