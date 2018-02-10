〈中部〉斷絕中火火力全開 環局將訂最嚴標準

2018-02-10

中火操作許可證展延 昨舉行聽證會

〔記者張菁雅、蔡淑媛／台中報導〕市議會九日召開台中火力發電廠操作許可證展延聽證會，國民黨團與環保團體抨擊市府違法展延許可證，要求市府撤銷原處分，請台電提出具體減煤時程與作為後，再允許操作許可證展延。環保局則表示，中火許可證已依法審查完竣，並大砍中火五百萬公噸生煤使用量，為了斷絕「火力全開」的可能性，環保局計畫今年完成修訂台中市電力設施空污排放標準，要求中火未來須再加嚴減排約六十％，接近天燃氣排放，這項燃煤排放標準將會是全國最嚴格，並督促中火於法規公告日起四年內完成改善。

國民黨議員、環團 批市府違法展延

國民黨議員李中、楊正中表示，去年市府核准中火一至八號機組與第十號機組操作許可證前，國民黨團提案要求召開聽證會，市府卻在假意退件後，火速逕予展延，沒有讓市民與公民團體有意見表達的機會，黨團認為中火的燃煤用量應該依照生煤管制自治條例規範，逐年減少用量至一千零八十萬公噸，且應依限加速完成煤倉。

國民黨團指出，環保局未以最大公益及相關法規賦予的裁量權做為行政准駁依據，該核定處分應屬無效，市府應撤銷原處分，請台電提出具體減煤時程與作為後，再允許其操作許可證展延。

主婦聯盟台中分會副會長許心欣表示，環保局在去年十一月展延中火許可證時，硬拗用二千一百萬公噸的許可量去減煤五百萬公噸，其中近三百萬公噸根本是沒造成台中空污的虛量，依照生煤管制自治條例規定，生煤使用許可證應依實際使用量核發，因此市府明顯未依法行政，必須撤銷中火去年展延的十張許可證。

環保局表示並未違法 強調依法行政

對此，環保局表示並未違法，強調公務機關必須「依法行政」，中火十張許可證去年已依照空污法規定完成審查，且在審查完竣後立即召開記者會說明核定結果，並主動上網公開內容，資訊完全透明化。

環保局長白智榮指出，現行空污法沒有聽證機制，聽證會不具法律效益，但尊重議員召開聽證會的立場，會中各界表達的意見也會納入施政參考。若強制撤回許可證，不但於法無據，更可能造成審查流程超過許可證核准的期限，反而讓中火「走回頭路」，更變相幫助中火「火力全開」。