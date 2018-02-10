〈中部〉台灣燈會「童趣玩嘉燈區」 哆啦A夢陪過年

2018-02-10

唯一收費燈區 還有超萌動感樂園

〔記者林宜樟、蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣政府舉辦二○一八台灣燈會，昨天公布燈會中唯一收費的「童趣玩嘉燈區」，除了「超萌動感樂園」遊戲設施，還有日本知名漫畫哆啦Ａ夢授權設置「哆啦Ａ夢來嘉過年」主題特展，哆啦Ａ夢、大雄、靜香、胖虎和小夫都現身，嘉縣年滿十二歲以下縣民免費入場，一般民眾二月十五日前可購優惠預售票參觀。

嘉義縣長張花冠昨天與哆啦Ａ夢等人偶開心合照時說，今年台灣燈會展期史上最長，從二月十六日大年初一起共二十四天，童趣玩嘉燈區打造互動體驗樂園，哆啦Ａ夢主題特展重現動漫場景，還有秘密道具展出，喜歡哆啦Ａ夢的大小朋友一定要來。

超萌動感樂園有「榮耀嘉義旋轉木馬」、「北緯23.5度愛情咖啡杯」、「阿里山森林小火車」及「太平雲梯飛天椅」，還有日本空運來台的五大氣墊設施，如八公尺高巨人氣墊滑梯，加上三十隻吉祥物隨時在園區中驚奇出現，定點展演「超萌軍團大遊行」。

12歲以下嘉義縣民免費入園

「哆啦Ａ夢來嘉過新年特展」與「超萌動感樂園」採收費入場制，三歲以下幼童、六十五歲以上長者、身障人士、十二歲以下嘉義縣民免費入園；「哆啦Ａ夢來嘉過新年特展」預售票兩百九十元，現場購票三百三十元，「超萌動感樂園」預售票一百六十五元，現場購票兩百元。購票資訊可洽05-7709709。

台灣燈會召集四千三百多名志工協助相關事務，為讓志工享用衛生安全的熱食，縣府在永慶高中與縣府地下室設置團膳用食區；二月九至十五日為國家清潔週，縣府環保局昨在燈會的彩虹商圈舉行大掃除行動，二百多人清理整頓周邊環境和道路。