〈南部〉（台南）斷層通過龍崎掩埋場 環團︰風險大

2018-02-09

社大︰位山崩地滑敏感區

〔記者蔡文居／台南報導〕台南、花蓮相繼發生大地震，近來引起爭議的台南龍崎掩埋場也有斷層通過。台南社大環境行動小組昨公布一張龍崎事業廢棄物掩埋場的位置圖，圖中呈現「龍船斷層」及「古亭坑背斜」通過掩埋場預定地，而且有六十一％位於山崩地滑地質敏感區，質疑在此設置有害事業廢棄物掩埋場，風險相當大，根本是在為下一代製造災難。

市府︰持續監督要求業者

市府水利局表示，此案並不是建築行為，要求業者歐欣所進行水保措施就是在防止下雨造成土石崩落或滑動，包括滯洪設施等，市府也會持續做好監督工作。

歐欣公司表示，當初環評時雖無地質法的適用問題，但在相關審查書中，皆已揭露此問題、提出因應對策，水土保持計畫並經原南縣府同意核備。正因泥岩地區易受雨水沖蝕、崩塌，因此列為山崩地滑敏感區，但地調所也指這在南部泥岩地區是相當普遍的現象，資訊揭露是希望在進行開發行為時，可以更加注意護坡與擋土的課題。

歐欣︰更嚴格謹慎做水保

歐欣說，台灣為一個造山作用活躍的活動構造區，斷層分布全台，地表抬升與崩落、地震皆為自然現象，但並非一味禁止開發，而是了解問題所在，以科學方法尋找證據，然後研討對策，納入規劃設計，以工程技術減低及預防災害。

歐欣說，我們尊重並聆聽自然給人類的訊息，並以低度的介入進行開發，試著與之共存，在環保與經濟發展之間尋求平衡。謝謝黃老師與各界善意的提醒與呼籲，將會依政府核定的水保計畫，更嚴格謹慎進行水保工作。

社大環境小組召集人黃煥彰表示，這張圖是根據歐欣掩埋場的環差報告地圖，再套上二仁溪流域及地質敏感區，大家即可了解掩埋場在此興建風險之大，「二○六大地震兩週年我們學到什麼？我們有認真面對要避免災難的風險嗎？」

黃煥彰表示，根據中央地調所調查報告，指二○六地震與鄰近區域已知的旗山斷層、新化斷層、左鎮斷層、後甲里斷層等西南部地表淺部的活動斷層無關。此地震主要可能是由深藏在地底的盲斷層或發震構造造成，水平位移最大在龍崎國小，約七．三公分，垂直位移最大在龍船國小，抬升約十二．二公分。既然有抬升就代表存在風險，根本不適合蓋掩埋場。