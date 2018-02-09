〈南部〉麗星郵輪加碼 首創高雄母港雙郵輪

2018-02-09

〔記者葛祐豪／高雄報導〕麗星郵輪昨宣布加碼高雄，首創高雄母港雙郵輪，今年將配置雙子星號、寶瓶星號以高雄港為母港，高雄市觀光局長曾姿雯估計，可帶來台幣約二億九千萬元觀光產值。

雲頂集團麗星郵輪昨天在高市府宣布，預計四月份及六至七月，麗星郵輪雙子星號及寶瓶星號郵輪均以高雄為母港，開闢南北向二十個以上航次（四十艘次），提供超過三萬個郵輪旅客艙位。

高雄市長陳菊說，台灣是亞洲第二大郵輪客源市場，郵輪旅遊消費人口逐年增加，高雄港更位於亞洲樞紐位置，非常適合外國旅客以Fly Cruise模式（指旅客搭乘飛機抵達台灣，接著搭乘郵輪前往其他國家觀光，回台後再搭飛機返國）來高雄觀光。

高雄市旅行公會理事長、捷利旅行社董事長吳盈良大力推展高雄市場，與麗星郵輪合作以高雄為母港，規劃南向前往香港、北向前往沖繩、宮古島等航線，都是國人喜愛的三至五天短天數航程，四月份更首創三天兩夜的澎湖花火節航次。

台灣港務公司總經理郭添貴表示，今年國際郵輪造訪高雄港預報達七十二艘次（含母港四十二艘次、掛靠三十艘次），預計帶來十萬旅客人次。

郭添貴強調，興建中的高雄港埠旅運中心，預計明年底完工，將為旅客提供更舒適通關環境，港務公司也實施「高雄郵輪母港航線獎勵方案」，提供每航次台幣三百萬至五百萬元獎勵。