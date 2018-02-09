〈南部〉果菜批發市場建停車場 9月完工

2018-02-09

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄果菜批發市場是南台灣蔬果交易量最大市場，部分販運商提出停車需求，附近住戶則爭取公園，市府兼顧販運商需求與地方民意，興建五層樓立體停車場，可停放比過去多一倍車輛，地下一樓則是小型滯洪池，兼具防汛效益，預計今年九月完工。

打通十全路 興建滯洪池公園

高雄果菜批發市場有三百六十五個販運商，每日蔬果交易量達四百噸，市府基於都市發展及防洪需求，打通十全路完成通車，並興建十全滯洪池公園，同步整治寶珠溝排水，增加滯洪量六萬噸，希望改善地方淹水，解決延宕四十多年發展爭議。

5層樓停車場 提供239個停車位

部分販運商提出停車需求，市府將原北側果菜公司使用的停車用地面積，從一千五百坪增加至一千八百坪，並興建五層樓停車場，提供二百三十九個停車位，比原本一百三十五個停車位，增加比率高達一百七十七％，以滿足整個市場需求。

附近住戶則爭取公園，由於寶珠溝沿岸地勢低窪，經常逢雨必淹，市府兼顧兩方民意，公園除了規劃二座滯洪池，其中五層樓立體停車場，地下一樓則是一．五萬噸的小型滯洪池，兼具停車場與防汛功能，工程如火如荼趕工，力拚今年九月完工。

農業局並與高雄果菜公司達成共識，未來停車場將比照台北果菜公司營運模式，由高雄果菜公司向市府租用停車空間，提供販運商使用，並做好車輛管理，共創三贏局面。