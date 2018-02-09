〈南部〉海端鄉代會 3票通過罷免主席

2018-02-09

部分鄉代指控主席作風武斷

〔記者王秀亭／台東報導〕海端鄉民代表會部分代表以主席朱香梅作風武斷等理由提出罷免案，昨天上午進行罷免投票會議，出席的三位鄉民代表全數投下同意票，以三票通過罷免主席朱香梅，這是繼二十三年前，池上鄉民代表會通過罷免當時的主席蔡蘇瑞惠後，台東縣各鄉鎮市民代表會成功罷免主席的第二例。

總額7人 2人因賄選案解職

提出罷免案的海端鄉代張榮進表示，主席朱香梅作風武斷，不經協商就自行延會，小型工程款也分配不均，代表們幾經反應仍無合理改善，罷免案早在一○五年底就曾提出，多數代表因念及朱香梅首次擔任主席，難免經驗不足而取消，未料一年多來變本加厲，我行我素，引發代表不滿，再度發起罷免案，七人之中就有四人連署。

海端鄉代會包括主席有七位代表，有兩位因賄選案，於一月十日解除代表職權，鄉民代表僅剩五人，張榮進等四名代表連署，一月十九日向台東縣政府民政處提出罷免主席案，其中一名連署代表因遭解職無法計入連署人數，但三人仍超過半數。

過半數被罷免 朱香梅要申訴

昨天上午召開罷免主席投票會議，主席朱香梅、副主席馬賢德皆未出席，僅有張榮進、胡天國及胡金至三人出席，出席人數超過五人的半數，進行投票，三票全數通過罷免主席案，過程平和。

朱香梅對於罷免案，直言起因於今年將一名技工的考績打丙等，至於小型工程款及作風獨斷等指控內容，皆與事實不符，每年代表會工程建議經費都是七個代表均分，工程款的使用都有建設工程提議案可查，但投票結果只能「欣然」接受，會向縣府提出申訴，強調此事不影響年底再度投入選戰的決心。

至於七位鄉民代表中，余政忠、王建雄遭解職，台東縣選委會表示，兩位代表名額將依法遞補，選委會將於十三日召開遞補審議會議，原則上將由該選區第二高票遞補，分別是余韋廷、邱萬山，兩人會在遞補公告十日內就職，至於主席一職是否重選，或由副主席代理，是由鄉代會的七位代表合議決定。