〈南部〉（台南）民治議事廳活化案爭議大 市府先撤

2018-02-09

〔記者王涵平／新營報導〕南市議會民治議事廳（原南縣議會）活化案，反對、支持議員昨日從議會外吵到議事廳內，反對派要求創新育成中心另覓他處，支持者認活化案兼顧議事與青年圓夢空間，有助地區發展，因爭議影響議程進行，市府表示先撤活化案，臨時會順利通過卅三億餘元墊付案後閉幕。

民進黨籍賴惠員、國民黨籍張世賢等市議員昨日陪同大批民眾前往議會抗議，並遞交陳情書，要求維護民治議事廳作為溪北民意政治中心地位，反對在議會設置創新育成中心，指市府根本藉此步步邊緣化溪北，強調不反對創新育成中心落腳新營，而是反對選址錯誤的決策。

國民黨籍市議員蔡育輝同時召開記者會，支持民治議事廳活化案，在保留議事廳、行政人員空間、議員休息空間的前提下設置創新育成中心，如獲中央補助經費一億元整修民治議事廳，再有行政院雲嘉南區聯合服務中心進駐，是三贏局面，有助帶動地方發展。

議長賴美惠表示，議員賴惠員也曾於第一屆第六次定期大會提出民治議事廳活化，讓給環保局使用。而今年一月十五日根據政黨協商討論，民治議事廳未來將繼續保留議事廳及議事功能，閒置無用的辦公廳舍才給青創育成基地使用，希望藉由青創育成基地吸引年輕人回流，活絡溪北地區發展，與會代表樂觀其成，不論未來是否開放其他單位共同使用，都必須經過議會多數決同意才能定案。