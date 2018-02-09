〈南部〉站前公車轉運站熄燈 400民眾最後巡禮

2018-02-09

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄車站前公車轉運站昨天吹熄燈號，前天深夜近四百位民眾搭上最後三班公車，做最後巡禮，大家依依不捨。

營運43年 配合鐵路地下化拆除

配合鐵路地下化工程，高雄車站前的高雄公車轉運站，昨天正式拆除，營運四十三個年頭，乘載許多高雄市民回憶。

最後3班公車開出 民眾不捨

為讓民眾把握最後時光，高雄市交通局前天深夜十一點半，舉辦從轉運站出發的100路、301A、60路等三班公車最後巡禮，吸引近四百人冒著十來度低溫參加，把公車轉運站擠得水洩不通，有的自備板凳、或坐或站，手機閃個不停，就為記錄最後一刻。

當最後三班公車抵達轉運站，民眾爭相搭上公車，車內擠得滿滿的，擠不進去的只好站在車外目送，司機也很貼心繞一圈做最後巡禮，車內、車外民眾互相揮手大喊「珍重！再見了！」

已當阿公的陳姓歐吉桑說：「很懷念、很不捨，當年還有車掌小姐。」

交通局長陳勁甫表示，配合鐵路地下化工程，不得已拆這座轉運站，這是一項蛻變，兩年之後，會有一座全新的公車轉運站，地點在高雄火車站西區（車專三用地）。

搭車請改往三個候車站

交通局提醒，民眾搭車請改往三個候車站，包括中山一路與河北二路口、建國三路與同愛街口、舊大遠百前臨時公車站。