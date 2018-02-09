〈南部〉養豬不再臭 農業循環園區動土

2018-02-09

〔記者葉永騫／長治報導〕斥資六﹒八億元、全台首座農業循環園區，昨天在台糖屏東東海豐畜殖場動土，未來豬糞、豬尿都將集中處理並進行沼氣發電、沼液資源化運用，達到零廢氣、零污染、零排放，讓養豬不再有臭味。

台糖升級 化解屏東鄉親怨氣

動土典禮由台糖公司董事長黃育徵主持，縣長潘孟安、糖協董事長曹啟鴻等各界代表參加，台糖這座全新養豬場占地約十六公頃，採取密閉水濂式高床、通風除臭系統、豬糞尿收集輸送等設備，可以容納三萬五千頭以上的豬隻，預定今年底可以完工啟用，將傳統養豬方式提升到科技化和現代化的養豬模式，並且大幅降低養豬的臭味。

將廢棄物、廢水 資源再利用

台糖公司董事長黃育徵表示，這是台灣第一個先進現代化的畜殖場，能把廢棄物、廢水變成各種資源再利用，他希望循環園區能做到環境零污染、資源零廢棄、工安零事故。

縣長潘孟安說，看到台糖終於升級改善養豬場，他真的「百感交集」，屏東鄉親長期以來對豬糞味臭氣相當不滿，不斷反映到縣府，而東海豐畜殖場又鄰近農業生物科技園區，臭味讓招商受到影響，縣府為了促使台糖加快升級的腳步，動用了斷水、吊照等激烈方式，也曾引發台糖員工的不滿，但是痛苦終究過去了，新的畜殖場將帶來更多的經濟效益，也不再有臭氣，創造雙贏。