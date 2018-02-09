〈南部〉東縣生育補助 頭胎5千調至1萬

2018-02-09

〔記者張存薇／台東報導〕搶救台東縣人口！縣長黃健庭昨天，台東縣生育補助金第一胎從五千元調高至一萬元，第二胎以上或雙胞胎每人補助一萬五千元，回溯至元月實施、試辦期為兩年。

黃健庭表示，一九九八年台東縣人口數破廿五萬人、降至廿四萬九千九百卅七人，去年更跌破廿二萬人，其實近幾年台東產業發展，人口淨遷出率已趨緩，但去年新生兒只剩一四八四人，比一九九八年三五四七人少了一半。

黃健庭進一步指出，全國各縣市中，以桃園市、澎湖縣、彰化縣補助最高，每胎為三萬元，台北及新北市、基隆市、金門縣、連江縣為兩萬元，台東縣的補助原本是最低，次於雲林縣、嘉義市的八千元、嘉義縣及台南市的六千元，屏東縣則僅針對低收入戶補助一萬元，澎湖第二胎甚至高達五萬元，縣府因開源節流有成，將試辦提高生育補助。

還未結婚的李小姐坦言，生育補助只是拿一次，買個尿布就沒了，根本沒有誘因，目前社區托育僧多粥少，如果縣府能再加強，嬰幼兒可以就近獲照顧、家長才能安心打拚多賺點錢養小孩。

而除了縣府補助，包括綠島鄉、蘭嶼鄉、金峰鄉、長濱鄉、延平鄉公所均另補助一萬元，池上鄉、海端鄉、達仁鄉補助為五千元，卑南鄉為三千元、太麻里鄉一千六百元，台東市、鹿野鄉、關山鎮、東河鄉、成功鎮、大武鄉則無另外補助。