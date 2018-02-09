〈台北都會〉三重漁貨大街今登場 百元搶「鮮」

2018-02-09

〔記者陳心瑜／新北報導〕全國漁會今天起在三重示範魚市場連續三天舉辦「漁貨大街」活動，百元就能買到應景魚貨；鄰近的力行路市場則因應年節採買年貨人潮，十日起至十五日封街，禁止汽車通行，僅供行人和機車進入。

寒流僅零星漁損 白鯧一尾千元

春節前是魚貨採買旺季，全國漁會總幹事林啟滄指出，今年春節國產魚貨價格與去年同期相比，多數沒有太大波動，這波寒流，因漁民做好保暖措施，僅有零星漁損。年節採買首選的白鯧，今年批發價維持一斤八百五十元、一尾大約一千元，少部分魚貨因養殖面積減少而漲價，石斑價格上漲三成，捕撈的頭足類則因量少，軟絲價格上漲三成、透抽漲了兩成。

彩椒、小黃瓜和蔥蒜 年前看漲

新北市家禽運銷合作社理事主席謝總陣表示，目前屠宰前批發價公雞每台斤六十四元、母雞五十五元，較去年同期微幅上揚一成。新北果菜運銷公司業務部則指出，今年高麗菜、大白菜和蘿蔔價格沒有大幅波動，預計過年前彩椒、小黃瓜和蔥蒜會再上漲三成；甜豆、青花菜則會上漲約兩成。水果如蓮霧、棗子，先前都已經採收完成，過年時供貨較少，尤其送禮的特級品上漲最明顯。

林啟滄表示，全國漁會二月九日至十一日在三重示範魚市場舉辦漁貨大街，現場有「百元鮮魚搶購」活動，民眾只要花一百元就可以買到市價約兩百到三百元的鮮魚，包括金目鱸、七星鱸魚、花枝、紅尼羅、金鯧、午仔魚、紅魚和虱目魚，前三十名排隊民眾還能獲得五十元購物金。

林啟滄表示，民眾只要現場上傳與家中狗狗的合照到粉絲團，還能免費獲得國產三清台灣鯛一尾，每天限量三十名；專業名廚也每天現場示範團圓年菜鮮魚料理；其他還有「活魚一元競標」、「魚市場拍賣員競標趣味活動」等，年節應景的大尾白鯧、大尾石斑魚、熟凍白蝦都有限量優惠。

力行路市場 明起管制封街六天

三重區公所指出，力行路的重陽路至力行路一段三十八巷的路段，平時就是攤販集中區，十日起至十五日因應民眾採買年貨需求而封街，管制時間為每天上午七點到下午兩點，將禁止汽車進入。