〈台北都會〉第一果菜市場改建 二備金追加2.5億

2018-02-09

〔記者鍾泓良／台北報導〕市長柯文哲昨出席萬大魚市中繼拍賣場開工典禮，為長達廿年沒動作的第一果菜市場改建踏出第一步。柯文哲致詞時表示，為了讓中繼市場在今年九月完工，因此除了原本通過的一．六六億元預算，開工首日即用第二預備金追加二．五億元，改建時間將從三年延長為七年。由於柯過去最自豪自己不追加預算，而今則出現「追加二備金比預算多」的怪象。

新工處：添購較好的冷凍庫

新工處解釋，會追加預算二．五億元是評估漁產公司要在堤外安置七年以上，只用簡易設施將有困難，因此市場處與漁產公司商量決定添購較好的冷凍庫。

萬大魚市臨時中繼拍賣場位於華中橋下，面積達六五四八平方公尺，與原拍賣場使用面積相同；另外也規劃辦公空間、警衛室、競價管理室及停車空間。而完成中繼市場後，台北漁產運銷公司拍賣場將移至堤外中繼，同時啟動一百四十億元的第一果菜市場改建計畫。

柯文哲二○一六年兩週年市政記者會時宣示，第一果菜市場改建將於二○一七年底啟動，但因為北市府遲遲未與經濟部水利署溝通中繼市場堤外安置問題，一直到去年五月水利署明確打槍北市方案，北市府才緊急想其他方案。

分期改建 工期延至7年以上

市府最後決定只將漁產公司拍賣場安置到堤外，並規劃成可拆卸式臨時性設施，當颱風來襲時可配合機動撤離，水利署才點頭同意。但此舉讓北市府原本第一果菜市場可以一次改建，變成「穿衣服改衣服」的分期改建，工期也從原本的三年延長至七年以上；蔬菜同業公會、青果公會及漁業公會也因為擔心改建過久，將讓客群流失，頗為無奈。