〈台北都會〉新北老屋健檢 70件建議修復補強

2018-02-09

僅8件修繕完成 多面臨整合困難

〔記者賴筱桐、盧賢秀／綜合報導〕花蓮大地震造成嚴重災情，震出外界對居住安全關注，新北市政府一○五年二月起推動免費老屋健檢，累計至今完成初勘一千九百九十四件，其中被列為第三類「建議修復補強」有七十件，只有八件修繕完成，未改善的將由都更處輔導，但多數面臨整合困難，這些有安全疑慮的建物正在和時間賽跑。

基隆市兩年來也只有五十六戶申請評估，少數需要進一步詳評的也沒下文，都發處將加強到社區宣導。

新北市工務局統計，截至目前申請房屋健檢共兩千一百九十一件，一千九百九十四件完成檢查，結果分三類，其中有七十八％、一千五百五十七件無立即危險，建議進一步評估有三百六十七件，其餘七十件主要結構損壞，建議修復補強。

工務局使用管理科長李冠德指出，第三類建物有安全之虞，市府協助補強或重建，若不改善，將依建築法第七十七條開罰六萬至三十萬元、限制使用或強制拆除；第二類雖未達危險程度，但具潛在風險，建議實施耐震評估，涉及私有財產，無法規可強制介入，只能加強宣導。

都更處更新推廣科長張端益表示，七十件建議修復補強的案件，其中八件修繕完成，另有五件將循都更程序重建，住戶已籌組都市更新會，市府派都更推動師輔導，還有九件申請辦理耐震詳評，其餘仍在整合階段。

張端益分析，整合中案件多數是住戶未凝聚共識，例如有人不認為居住環境危險，加上重建要花大筆經費，都更程序冗長，參與意願低，還有人為了分配問題爭論不休，部分住戶擔心房屋健檢結果影響房價，根本不願意申請。

基隆僅56件申請檢測 將加強宣導

基隆市都發處使用管理科長史文成指出，基隆市爭取五千多萬要為三四○一棟老舊建築物進行檢測，結果一○五年有四十九件、一○六年只有個位數七件，兩年總共五十六件申請初評。有少數需進一步詳評的，因住戶需部分負擔或擔心房價等因素，也沒有進一步申請詳評。

此外，公有建築物列管一二二件，完成初評一一四件，進一步詳評有三十五件，其中需補強有十八件，已補強十五件，剩三件爭取前瞻基礎建設計畫補助重建。