〈北部〉蘇澳港啟用光電 台灣首座國際綠能港

2018-02-09

4號倉庫、廠房屋頂年發電282萬度

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳港四號倉庫屋頂架設太陽光電發電系統，連同港區必翔電動汽車廠屋頂的太陽能電廠，兩者合計年發電量兩百八十二萬度，減碳量等於十六座大安森林公園，蘇澳港通過「生態港」認證，成為全國首座國際綠能港。

蘇澳港以響應推展再生能源政策為由，出租港區四號倉庫屋六千平方公尺，設置太陽光電發電系統二十年，由雲豹能源科技旗下子公司京承能源承攬建置。昨天舉辦「蘇澳港～綠能港口，太陽光電系統啟用儀式」；宜蘭縣代理縣長陳金德、立委陳歐珀等人到場，為蘇澳港實現綠能港口見證。

蘇澳港必翔電動汽車廠屋頂，已在二○一六年底建造亞洲最大薄膜太陽能電廠，一年發電量兩百二十七萬度；京承能源也在四號倉庫屋頂建置同類型電廠，每年產出五十五萬度。兩座電廠年發電量兩百八十二萬度，減碳一千四百九十四噸，等於十六座大安森林公園減碳量，生產電力賣給台電輸出。

四號倉庫屋頂的太陽光電發電系統，裝置量四百九十九千瓦，採用「First Solar」薄膜太陽能電池模組，架設四千兩百五十四片，不畏陰雨潮溼天候，在弱光情況下，發電量比傳統模組高出八到十％；若以年發電量五十五萬度推算，減碳兩百九十噸抵上一萬六千棵樹，可提供一百五十戶人家使用一年。

蘇澳港營運處表示，這項再生能源計畫會在蘇澳港十號、十一號、十五號倉庫等地屋頂，持續推動推置太陽光電系統，為台灣能源轉型盡份心力，蘇澳港晉升全國首座薄膜太陽能發電系統綠能港口，不只有效執行節能減碳，也讓台灣綠電發展邁向國際化。