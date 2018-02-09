〈北部〉《峨眉促銷柑橘》13日前買10斤 免費遊艇環湖

2018-02-09

每天前100名有好康

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣峨眉鄉公所為促銷鄉內盛產的柑橘，即日起推出「綠能遊艇環湖」活動，每天前一百名購買十台斤裝柑橘禮盒民眾，可獲贈船票一張和桶柑創意甜點一份，昨天舉辦遊艇啟航儀式，峨眉鄉長江寧增和地方人士搶先搭遊艇體驗峨眉湖風光。

江寧增說，鄉公所致力打造峨眉湖水上觀光廊道，配合柑橘促銷，引進太陽能加電池作為動力的綠能遊艇，含遊客及船組人員可滿載五十人的遊艇船速緩慢，經過吊橋、彌勒大佛、湖中小島、候鳥生態區等景點，航程約四十分鐘。

昨天上午在細茅埔吊橋舉辦遊艇啟航儀式，鄉公所還邀請擁有法國藍帶騎士勳章的「金帽主廚」陳麒文、「韓國甜點達人」徐洪源、「翻糖甜心」謝明瑾等名廚，製作創意桶柑甜點，為活動增加趣味。

鄉公所表示，即日起到十三日，在富興村「松柏閣」每天上午九點開始販售柑橘禮盒加船票、甜點套裝優惠，每天限量一百份。

僅搭遊艇每人200元

民眾如果只想搭乘遊艇環湖，即日起到廿八日，每天上午九點到下午五點，在細茅埔吊橋旁購票搭乘，票價為每人二百元，六十五歲以上、十二歲以下、軍警、身心障礙者及峨眉鄉親憑身分證可享優惠票價一百元。

鄉公所強調，這次的遊艇遊湖服務是搭配柑橘促銷特別舉辦，是峨眉湖首次有遊艇下水航行，暫訂服務期限至廿八日止，之後再依據各界反應評估是否續辦。