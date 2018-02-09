〈北部〉後龍外埔漁港海堤木棧道 殘破禁行

2018-02-09

棧道凹凸不平 鐵釘露燈箱毀

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮外埔漁港為當地著名休閒景點，但沿海木棧道年久失修，凹凸不平，許多鐵釘外露，多處燈箱毀損，民眾多次反映未改善，縣府去年底封住入口禁行，禁不起海風吹襲警示封條斷裂，許多外地遊客不知情仍走上木棧道。縣府漁業科表示，有立即危險部分先進行修繕，也會加強封閉警示。

外埔漁港為苗縣府力推的觀光漁港，過去曾年年舉辦夏日音樂會，風光一時，並與附近的好望角風景區、客家圓樓、英才書院等連結成苗縣海岸特色景觀圈，也是當地民眾觀夕陽、吹海風的最佳去處。

但去年有遊客發現外埔漁港的海堤木棧道多處殘破，木板面凹凸不平，燈具損壞淪為垃圾桶，橋上的配電箱也都鏽蝕損壞，電線外露，遊客走在木棧道上提心吊膽，險象環生。

地方人士怒批，曾多次打一九九九向苗縣府反映，得到的回覆皆為工程已發包，但拖了近兩年卻仍未改善，公部門實在「太沒效率」。

去年底苗縣府人員到場勘查後，認定木棧道老舊毀損不堪使用，以警示條封住入口禁止通行，但警示條卻不敵強勁海風吹拂斷裂，有許多外地遊客不知情仍走上木棧道，危機四伏。

縣府提報前瞻計畫 全面修整

漁業科長李瑞隆表示，已針對有立即危險性的扶手、座椅等發包改善，但該海堤木棧道使用已久，有安全疑慮，在全面改善前將封閉通行，會積極派人巡查，將禁止進入的警示條固定，避免外地遊客誤闖。

李瑞隆說，礙於經費，目前只能局部修繕，但已向經濟部水利署提報前瞻計畫，連同竹南鎮龍鳳漁港整修工程，共申請九千萬元經費，核准後將連同木棧道及周邊景觀一併修整，重新擦亮外埔觀光漁港的美名。