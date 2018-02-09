〈北部〉《桃園》龜山舊路溪治水 市府許25年不淹

2018-02-09

〔記者鄭淑婷／龜山報導〕龜山區華亞三路、振興路段地勢雖高，每逢大雨卻淹水，市府水務局為此規劃「舊路溪排水改善工程」，計畫在上游新建固床工、梳子壩，下游加高兩側護岸、拓寬瓶頸河道，總工程費二○六一萬元由內政部營建署全額補助，昨天動工，預計九月前可完工，可保障周邊舊路里八百公頃土地與兩千八百人的安全。

地勢高卻排水不當 老是淹水

當地居民表示，舊路溪周邊有華亞科技園區、體育園區，每逢大雨舊路溪無法及時排水，經常溢堤淹至華亞三路、振興路一帶，而當地地勢相當高、根本不應該發生淹水。

水務局長劉振宇表示，經過分析發現舊路溪周邊淹水的原因，包括有上游河道陡峭、沖刷土砂造成下游土石堆積，部分箱涵出口處因河道束縮導致排水不良，加上華亞三路及振興路坡度陡且區域排水設施欠佳，造成下方路面容易積水。

劉振宇表示，排水改善工程從下游到上游分為Ａ、Ｂ、Ｃ三個工區進行，Ａ工區將把沿線約一公里的河道雙側護岸加高一．二公尺，將瓶頸河道從六．六公尺拓寬至九．三公尺；Ｂ工區將在支流施作分流設施，減輕舊路溪排水的負擔；最上游的Ｃ工區因坡度陡峭，將新建固床工、梳子壩，阻絕並固定土砂，預計九月前就能完工，可有效抑制土砂淤積並增加排水效益，同時解決華亞三路、振興路段逢雨必淹的困擾，達到區域排水廿五年不淹水的標準。

市長：中央過去排水未做足

市長鄭文燦昨出席開工典禮表示，舊路溪是南崁溪上游支流，華亞科技園區、體育園區的的排水都是透過此溪，因過去營建署對於整個林口台地的排水系統做得不足，現在得要把每一條溪的整治工作做好。

鄭文燦強調，除了排水整治，其他的工作會一併進行，例如，只要排水容量沒有問題，將儘量把平地區域劃離山坡地，讓土地可以合理使用，這部分會請水務局與行政院農業委員會水土保持局持續溝通，不要阻礙地方的發展。