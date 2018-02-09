〈北部〉舊遠百爆柱 花蓮縣府認定危樓

2018-02-09

〔記者王錦義／花蓮報導〕位於花蓮市區的舊遠東百貨，一樓騎樓樑柱鋼筋明顯外露「爆柱」，花蓮縣政府派出震災後危險建築物緊急鑑定小組，邀請建築師赴現場評估，初步判定後認為是危樓，並貼上紅色危險標誌，希望業主提出補強或拆除計畫。

遠百派技師勘察 認安全無虞

遠百總公司指出，花蓮舊館目前已經停止使用，館內沒有人員進出，總公司昨安排技師現場會勘，遠百舊館中華路側及明義街靠近震央，因此一樓外牆有鋼筋外露扭曲變形，情況嚴重。進入內部勘察發現，內部樑柱並未受損，安全無虞，惟因一樓外牆受損，會先移除剝落的石塊，鋼筋裸露部分先用水泥粉平，並將掉落的水泥塊進行清掃棄運，隨後盡速進行結構補強工程。

縣府查估貼紅單 建議拆除

市長魏嘉賢、縣議員黃振富等人昨天也到舊遠東外察看，魏嘉賢說，一樓的柱子看起來已經軟了，希望遠百總公司能夠有拆除的計畫，否則對花蓮市民實在太危險了。位於中華路的舊遠東百貨，九年前遷往和平路新遠百後即閒置，屋齡超過二十年。

縣府建設處指出，先前遠百一度因地震被列入危險建物，經補強後，安全係數提高，好不容易從危險建物除名。昨天會同技師查估，發現遠百已成危樓，技師且認為補強也很難改善，建議必須拆除，已貼上紅單。