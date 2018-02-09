〈北部〉花蓮石材震損逾40億 業界盼中央補助

2018-02-09

經濟部助解決合約及善後

〔記者黃佩君、游太郎／綜合報導〕○二○六大地震造成花蓮石材業損失慘重，業界初估成品損失、合約處理及停工復原等損失金額約四十億元以上，業者大嘆「今年將是石材業的寒冬」，希望中央補助，協助度過難關。

花蓮○二○六大地震， 美崙、光華工業區石材業者盤點廠區不少原料、半成品毀損，經濟部統計兩區累計災損達六．三八億元。經濟部長沈榮津表示，已陸續前往調查及訪視廠商，廠商擔心的毀損石材去化問題，已協調台泥幫忙，並請工程會幫忙協助受災業者處理後續無法出貨的合約問題。

成品震倒破裂佔年產量4成

台灣區石礦製品工業同業公會指出，○二○六大地震，花蓮地區包括美崙、光華工業區及新城鄉北埔地區的石材業者，已屬成品的石材被震倒破裂，佔全年四成產量，加計工廠復原及因停工無法生產的間接損失，初估損失達四十億元以上，石材業者哀鴻遍野，尤其生意愈好的損失愈多，今年將進入石材業界的寒冬。

花蓮石材上下游相關從業人員約一萬五千人，產量佔全國八成以上，目前災情統計數據還在匯整中，統計後全部數據將呈報經濟部工業局，希望政府能協助石材業者儘快復原。

石礦公會表示，經濟部為就近協助廠商，已要求轄下的產業競爭力中心及中小企業處進駐花蓮，並與石材公會、石材中心保持聯繫，全力了解石材業者需求，儘快提供協助，讓業者的損失降至最低。