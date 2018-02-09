〈北部〉新竹多元計程車 首波10輛上路

2018-02-09

經濟型車款 比照一般小黃收費

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹地區多元計程車上路。第一家經政府評選合格的金立計程車隊，首波十輛經濟型轎車提供服務，並擴大招募菁英駕駛；車行總經理戴賢金說，經濟型多元計程車車資比較一般小黃運價，但具備車輛高級、有隱私、內附手機充電、無線網路等優勢，將帶給民眾全新感受。

採APP預約制 上下車地點不受限

戴賢金指出，多元計程車其實就是台版合法UBER，有別以往小黃的經營型態，多元計程車採APP預約制，無法像小黃一樣隨攔隨招，搭乘地點則不受限制，可搭車至外縣市。

多元計程車的車輛型式分為經濟型（一百萬元以下國產轎車或廂型車）、旗艦型（一百萬元以上，一百六十萬元以下轎車或廂型車）、尊爵商務型（一百六十萬元以上轎車或廂型車），民眾可依不同需求指定車型，等級不同，價格不同，可綁定信用卡方便結帳。

戴賢金說，目前金立車隊共有十輛多元計程車，還在陸續擴充中，將以八十輛為滿編目標，由於目前處於試營運階段，先以經濟型車款為主，收費方式依照現行小黃運價（每一．二五公里一百元），看市場反應再做調整。

戴賢金表示，多元計程車有著和小黃一樣的紅字車牌，外觀、顏色則與私用車相同，具有極高隱密性，且隨車附有無線網路，並提供手機充電等服務。

金立計程車隊目前是新竹地區第一家推廣多元計程車行，將以最嚴格的方式篩選菁英司機，包含具備職業駕照與登記證，態度需溫和、有禮，主動服務、提供礦泉水等，都列為司機篩選與考核項目。