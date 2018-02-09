〈北部〉《桃園》機捷A22商業區2.81億標出 議員批賤租

2018-02-09

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府在機場捷運延伸線A22老街溪站旁擁有八百坪商業區土地，經以五十年地上權設定方式招商，由戶外交通媒體集團合和以二．八一億元權利金得標，昨天在市府完成簽約；對此招租案，市議員魯明哲說，市府每年收取的租金只有公告地價的三％，包括租金、權利金每年收入不到一千萬元，把地賣掉收入的本金收利息，都不只這個數，直批「簡直是賤租」。

地政局長：去年起招標不順 才降租金

地政局長陳錫禎解釋，此案從去年七月開始招標，但因大環境不佳，始終無法標出，因此將土地租金由公告地價五％降至三％才順利完成招標，以目前地價計算可收取年租金四一五萬元，加上二．八一億元的權利金，相當於平均每年為五六二萬元，連同租金每年可獲九七七萬元。

魯明哲指出，市府曾規劃要標售這塊地，底價是八．五億元，若以年利息一．五％計算，每年就有一二七五萬元，如今的九七七萬元根本不如收利息，另外，當地商業大樓目前每坪租金行情為八百到一千元，得標廠商將蓋成五千坪大樓，年收入至少達四千八百萬元，連同停車場至少有五千萬元收入，且未來旁邊就有捷運站，租金還會大幅提升，堪稱是暴利。

水利會總幹事：降租 恐連稅都繳不起

桃園農田水利會總幹事黃金德也表示，水利會出租的土地租金為公告地價八％到十％，原因是每年的地價稅為五．五％，扣除地價稅後只有二．五％到四．五％獲利，如果以公告地價三％出租，根本就不夠繳稅。

市長：看好集團 可引進日本經營經驗

鄭文燦則表示，合和集團是國內最大戶外交通媒體集團，該集團與日本合作夥伴包括ＮＫＢ、Gurunavi、LUMINE集團，這些集團都是日本交通節點上的重要經營者，相信能將日本經驗移植至台灣，引進流行服飾、餐飲店與影城等，期盼機捷A22老街溪站成為機場捷運重要站點，成為中壢區重要的商業新地標。

鄭文燦說，這塊八百坪商業區土地，是市府區段徵收分得的抵費地，為桃園第一個設定地上權招商的案子，雖然規模不大，但基地位置優越，是交通樞紐，可說是都會商圈重心，未來將興建地下四層、地上十一層，總樓地板面積七千坪的商業大樓，其中停車空間二千坪，商業使用空間五千坪，屬於中型複合型商場，興建及規劃經費約為十三至十五億元間。

昨天的簽約儀式由市長鄭文燦、合和集團總裁李勁宏共同簽署，日本ＮＫＢ集團社長外谷敬之出席觀禮、Gurunavi也派人出席。