〈中部〉魚價小幅上漲 現撈白鯧每公斤1500元

2018-02-09

〔記者張菁雅／台中報導〕春節年關將近，市長林佳龍八日清晨接連視察台中魚市場與果菜批發市場，實地了解供銷情形。林佳龍表示，今年市場價格及供貨維持穩定，市民可安心過年。

每公斤魚價 平均比去年漲10元

林佳龍一一向各承銷商了解供應量與市場行情，同時向他們拜早年。魚市場先前已加強與產地及冷凍加工業者協調，滿足春節魚貨需求，平穩整體魚價，行情雖小幅上漲，但在預期價格範圍內，近一週平均日交易量約七十公噸，平均價格每公斤約一百五十元，去年春節前平均價格則為每公斤約一百四十元。

至於過年常用的白鯧魚，近一週平均價格「冷凍」每公斤約四百元，品項佳且大尾者則約一千元；「現撈」大尾每公斤約一千五百元，價格與去年相較持平。魚市場表示，白鯧不足的部分，目前有養殖的金鯧魚可以替代，每公斤約二百廿元左右。

虱目魚價格每公斤平均在九十元左右，交易量每日約四公噸，貨源充足；吳郭魚（台灣鯛）每公斤約六十元，與去年持平，到貨量每日約八公噸左右，供應量平穩。

另外，春節前水果供應量每日平均約四百餘公噸，平均交易價格每公斤約四十五至五十元，去年為五十五至六十元；因氣候穩定，蔬菜供應量充足，每日平均交易量約一百四十餘公噸，平均交易價格每公斤約十六至十九元，去年約十四至十六元。

蔬果、魚貨供應量足 價格合理

林佳龍表示，今年蔬果、魚貨供應量相當充足，價格也算合理穩定，市府並特別加強食安作為，果菜市場每日均有檢驗人員查驗產品，盼讓大家吃得安心。

林佳龍也說，台中生產的水果多樣，去年柑橘產量過剩，市府提早啟動收購政策，今年柑橘類收購四千公噸，不僅穩定市場價格，也減少果農損失。

肉品價格每公斤69元 比去年低

至於肉品價格，台中肉品市場加強調配豬源，近日豬隻每天拍賣約二千二百餘頭，大安肉品市場約一千三百餘頭，交易價格每公斤約六十九元，去年則為七十二至七十六元。