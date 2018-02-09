〈中部〉嘉市夢想online 媒合助弱圓夢

2018-02-09

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市政府前年推出「夢想 online館」計畫，結合民間資源，讓弱勢民眾以社會服務勞動獲得點數，有尊嚴地決定所需要的夢想商品，迄今媒合四十戶弱勢家庭或人士投入社會服務，十七戶成功兌換夢想商品，落實「給他魚吃不如給他釣竿、教他釣魚」的理念。

六十一歲葉國元曾在台中市當水上安全救生員，後來罹患鼻咽癌三期，化療後無法正常開口說話，聽力較弱，他不願成為家中負擔，流落街頭，去年落腳人安基金會嘉義平安站，經轉介至食品工廠當包裝員，但化療後體力變差，無法勝任輪班工作。

嘉義平安站長黃宸宏說，葉國元工作勤快，鼓勵他參加「夢想 online館」，半年來陸續在市立殯葬所、市消防局當清潔人員，每天從平安站走路到消防局，憑著自身努力，換取一輛價值八千元腳踏車作為代步工具。

葉國元昨出席「夢想 online館」成果發表會，以深深一鞠躬感謝大家給他機會，有尊嚴地得到想要的物品，正朝下一個目標助聽器邁進。

五十三歲陳碧玲是單親媽媽，扶養三名子女長大後，現在又要幫忙扶養三名孫子，可說是「超級阿嬤」；嘉市東區家庭福利服務中心定時關懷陳家，也媒合陳碧玲從前年起參加「夢想 online館」，已換到價值三萬元的冰箱及洗衣機，她開心地說「靠自己的付出得到收穫，活得更快樂」。