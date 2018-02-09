〈中部〉921震災》苦等18年 斗六祥瑞大樓終要拆

2018-02-09

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣斗六市祥瑞大樓完成產權轉移，昨天舉行拆除動工典禮，十四日起拆除，九二一地震受災戶紅著眼眶說，糾結十八年的心中大石終於可以放下，走出震災陰霾。

李進勇捐一月所得助花蓮震災

雲林縣長李進勇主持動工典禮，宣布捐一個月所得協助花蓮地震重建，並呼籲全民一起出錢出力協助震災戶早日重建家園。

前棟震損拆除 後棟受累荒廢

位於斗六市雲林路二段、鎮西路交會路口的祥瑞大樓，九二一大地震時前棟受損傾斜判定危樓拆除，後棟雖未被判定危樓，但因水電等維生設備與前棟共構，無法續住而荒廢，淪為野鴿、街友棲身處，更曾發生命案，成為衛生、治安死角。

祥瑞大樓後棟拆除重建工作因住戶意見歧異，且受限法規，一拖十八年；李進勇就任縣長後研議透過都市計畫將地目變更為機關用地，並與住戶協議價購、強制徵收，於去年底完成住戶產權轉移，昨天動工拆除，先期將營造休閒綠地，未來做為斗六分局辦公室與縣府第二辦公室用地。

六十八歲廖女士紅著眼眶表示，當年她花四百多萬元購買一戶祥瑞大樓，又花近二百萬裝潢，才進住一週就發生九二一大地震，從此四處租屋而居十八年，雖然這次協議價購金額不到當年買屋的一半，但總算解開心結。

針對花蓮地震，廖女士呼籲政府全力協助災民重建家園，把各界捐贈善款全部用在災民需求上，不要讓災民像他們一樣苦等十八年。

6月完成拆除 先做綠美化

李進勇表示，祥瑞大樓能順利動工拆除，感謝住戶、里長與里民協助與體諒，今年六月前將完成拆除，並進行綠美化工程，提升景觀環境。