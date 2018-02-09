〈中部〉危老建物耐震評估 最高補助8千

2018-02-09

〔記者張菁雅／台中報導〕台南、花蓮強震均發生老舊建物倒塌，為推動危險及老舊建築物重建，市府配合中央提供危老建築物耐震評估補助，若屋齡達卅年以上的合法建築物，評估後判定耐震能力不足，只要全體所有權人同意，即可申請重建，免去都市更新的冗長程序，還有容積獎勵，目前已有兩案正在審查中。

都發局表示，今年配合內政部訂定的「都市危險及老舊建築物加速重建條例」及建築物耐震重建輔導試辦計畫，辦理危老建築物耐震評估補助，只要是建築物住宅使用樓地板面積比例達三分之二的合法建築物，且符合「中央主管機關補助結構安全性能評估費用辦法」相關規定者，即可申請，樓地板面積未達三千平方公尺者，初步評估補助六千元，樓地板面積三千平方公尺以上者，初步評估補助八千元。

今年最多可補助八百件，二月二日起至十二月廿八日受理申請，目前尚無人申請。

另外，市府去年推動老屋健檢，補助八十八年十二月卅一日以前申請建造的建築物檢視結構安全，共受理四十五件，核准並已完成補助卅八件，其餘七件因資格不符或未配合勘查而被退件。

都發局也表示，屋齡達卅年以上的合法建築物，進行結構安全性能評估後，若判定耐震能力不足、未裝設電梯、或改善不具效益者，獲得全體土地及建築物所有權人同意，即可申請重建，重建計畫書審核通過，就能申請建築執照，不必經過都市更新冗長程序。

重建 另有加碼容積獎勵

都發局指出，危老建築物重建還可獲得容積獎勵，最高可達基準容積的一．三倍，或原建築容積的一．一五倍，若在一○九年五月九日前申請，可額外給予基準容積十％獎勵。目前已有兩案提出申請，都在南屯區，正進行審查。