〈中部〉草屯年貨大街開賣 服務業陸續漲價

2018-02-09

計程車除夕到初五加收100元

〔記者陳鳳麗／南投報導〕下週就要過年，年味日濃，南投縣草屯年貨大街今日登場，除夕開始則有草鞋墩和埔里夜市的過年市集；而服務業也陸續漲價，手工洗車業已開漲，最高幅達五成；美髮業多在小年夜和除夕才漲，小黃則是除夕到初五加收一百元，不少消費者表示「漲價合理，算是給服務紅包」。

下週四就是除夕，南投縣手工洗車業大多已開始照往例漲價，有的從昨日分三天漲，三天分別漲二百、二百五十、三百元。另有業者，從二月一日就開始以「精致洗」名義漲價，小型車加收二百五十元，大型車加收三百元。

美髮業大約要到下週才漲價，全國連鎖店只在年前最後一天營業調價，一律只收護髮加洗髮客人，收費五到六百元；而小型美髮店則很多在除夕當天才漲價，價格是平日的兩倍。

小黃（計程車）則由公會訂出除夕到大年初五加收「起程運價」一百元，有小黃司機近日還私訊地方臉書社團管理員，請其幫忙PO出加收一百元的時間，希望乘客不要再罵小黃司機「搶錢」了。

對於過年幾種服務業漲價，南投縣的消費者大多說「一年才一次，算是給他們的過年紅包」，但也有人認為漲了太多，有的決定自己洗車，也有人本週就先去剪、染、燙髮，下週就自己洗吹。

民眾若要採買年貨，南投縣唯一的年貨大街在草屯鎮，今日起到小年夜一連六天，公所在公有市場外的碧山路搭棚子出租，六天收四千五百元，今年有一百一十攤。

草鞋墩、埔里夜市辦過年市集

除夕開始則由草鞋墩夜市和埔里觀光夜市開辦過年市集，從除夕到大年初五，每天上午十時到午夜十二時，每天營業十四小時，希望讓攤販趁過年多賺一點錢，也讓民眾在過年期間有逛街購物好去處。