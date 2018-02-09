〈中部〉台灣燈會科技燈區235大樂園 互動性高好好玩

2018-02-09

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕嘉義縣政府舉辦二○一八台灣燈會，科技燈區由二三設計創意總監蘇巧純團隊打造「二三五大樂園」，以復古的場景搭配感應式科技，將大多在室內展出的劇場型裝置藝術搬到戶外，遊客利用肢體、聲音與光線，讓燈組產生各種變化，是燈會中最具互動性與玩樂性的燈區。

蘇巧純團隊打造

蘇巧純為美國紐約大學Interactive Telecommunications Program（ITP，互動媒體系）碩士，專長為透過互動設計將資訊、內容轉換成精彩故事，研究科技運用在不同領域的成效，她將燈區設計結合感應科技裝置，把台灣傳統的冰果室、美髮廳、廟宇舞台及教室，轉變成一個個「可以玩」的燈組。

坐上美髮椅 燈具會旋轉奏音樂

大樂園入口是「嘉義霓好」，設有自動感應偵測，民眾入場時會用中、英、日、台、客語說出賀詞，「日出翹翹板」則是感應高度，民眾玩翹翹板，上升時太陽球會變白，下降時呈現夕陽橘紅色；民眾坐上「嘉義之心美髮廳」的美髮椅時，對面絢麗的旋轉燈會不斷轉動並演奏音樂；「夢想公園」則有小狗鞦韆，坐上去椅子會發光，狗燈感應到人體就會汪汪叫。

跑跑冰果室 可手轉剉冰機

「跑跑冰果室」有巨大的紅豆牛奶、芒果青和百香果冰棒，民眾還可手轉剉冰機；「不上課小學」設有開關，打開會敲鐘，黑板可供自由書寫留念；「嘉義HASHTAG」是多個小方塊，拍拍方塊就會閃爍不同色彩；踩踩「音階斑馬線」會亮起並發出鋼琴音；「金光閃閃廟街」則提供舞台，民眾可自由上台表演，拿手機往上照，感應到燈光時，兩旁的燈籠會閃動。

燈組可坐摸玩 適合親子賞玩

蘇巧純說，二三五大樂園結合感應科技、創意、藝術及在地文化整合成互動裝置，需不同面向技術，是罕見可以坐、摸、玩的燈組，打破賞燈只能拍照、觀賞的傳統模式，適合親子賞玩。