〈南部〉67歲男常久坐 下肢腫痛靜脈栓塞

2018-02-08

〔記者王俊忠／台南報導〕在公司擔任經理幹部的六十七歲張先生，平日很重視養生、不菸不酒、健康無慢性病，但是因工作緣故，十多年來，常天天久坐辦公桌前數小時處理業務，日前發現左下肢腫脹、疼痛、肌肉無力就醫，醫師診斷出是左腿深層靜脈血栓，若未及時處理、致患肢缺血壞死，嚴重會導致截肢。

張先生出現左下肢症狀時，自行按摩、熱敷都沒效，還愈來愈痛，經成大醫院心臟科主治醫師李文煌診斷，是左腿深層靜脈血栓。透過先進的微導管從膝蓋靜脈進入血管，以震波搭配血栓溶解劑，將血栓震碎、溶掉，再從肝、腎臟排出，解決栓塞問題。

李文煌表示，下肢發生深層靜脈栓塞較上肢常見，輕者腿部行走不良、功能受損；如果腫脹太厲害，會引起動脈血液循環受阻，使患肢缺血壞死，未及時處理可能要截肢。再者，下肢血栓流到肺部造成肺栓塞，會導致呼吸衰竭、心律不整、猝死等併發症。

醫師提到，表淺的靜脈血栓經局部熱敷、穿彈性襪與抬高腫脹患肢，可以改善；但深層靜脈血栓則要用藥物或介入治療才可行，藥物部分有新型口服抗凝血劑，出血風險較傳統藥低，健保有給付。微導管震波等手術則健保不給付、需自費十餘萬元。

他指出，好發深層靜脈血栓的高危險族群有長時間久站或久坐者、中老年人、孕婦、惡性腫瘤患者、血液黏稠、血管內膜受損與開刀住院臥床患者，提醒要避免長時間久站或久坐，若因工作需長時間久站，建議穿上適合的彈性襪。搭乘長途交通工具、長時間坐辦公桌前的上班族，最好每隔兩小時站起來活動筋骨並喝水補充水分，平時也要適當運動，促進血液循環。