〈南部〉花蓮雲門翠堤3D模型 成大製作上網

2018-02-08

〔記者劉婉君／台南報導〕兩年前的○二○六地震，成功大學測量及空間資訊學系數碼城市實驗室，曾製作台南永康維冠大樓倒塌3D模型，提供救難單位參考。前天深夜花蓮強震後，實驗室再度發揮專長，迅速製作花蓮雲門翠堤大樓傾斜3D模型（見圖，記者劉婉君翻攝自Sketchfab），除了在網路上公開資訊外，也與醫療單位合作，協助救災及醫療人員掌握現場狀況，同時也為災害發生的第一時間留下紀錄。

數碼城市實驗室製作的花蓮雲門翠堤大樓傾斜3D模型，使用者可以三百六十度旋轉，也可以拉近或拉遠，從各個角度觀察現場狀況的全貌。實驗室負責人饒見有說，目前的模型因為是運用媒體在網路或YouTube上的影像或照片，花了一個多小時製作完成的，解析度較低，也由於是快速版本，完整性也比較差，後續會有畫質更好的影像，會繼續更新模型。

饒見有表示，藉由3D模型，負責緊急醫療的衛福部官員或救災單位，可以快速了解現場狀況，擬定決策，也保留住現場，日後救災完成後，可以用在建築物測量上，進行建築物結構及倒塌原因等後續研究，國家地震中心也有做類似的模型。

目前實驗室分享模型的網頁仍可看到兩年前倒塌的台南維冠、幸福大樓等模型。饒見有說，實驗室本來就擅長製作建築物的3D模型，可應用在3D空間資訊應用，救災工作完成後，倒塌的大樓必須要拆除，透過3D建築物模型可還原現場，將現場記錄下來。