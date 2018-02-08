〈南部〉花蓮雲門翠堤3D模型 成大製作上網

2018-02-08

〔記者劉婉君／台南報導〕兩年前的○二○六地震，成功大學測量及空間資訊學系數碼城市實驗室，曾製作台南永康維冠大樓倒塌3D模型，提供救難單位參考。前天深夜花蓮強震後，實驗室再度發揮專長，迅速製作花蓮雲門翠堤大樓傾斜3D模型（見圖，記者劉婉君翻攝自Sketchfab），除了在網路上公開資訊外，也與醫療單位合作，協助救災及醫療人員掌握現場狀況，同時也為災害發生的第一時間留下紀錄。

數碼城市實驗室製作的花蓮雲門翠堤大樓傾斜3D模型，使用者可以三百六十度旋轉，也可以拉近或拉遠，從各個角度觀察現場狀況的全貌。實驗室負責人饒見有說，目前的模型因為是運用媒體在網路或YouTube上的影像或照片，花了一個多小時製作完成的，解析度較低，也由於是快速版本，完整性也比較差，後續會有畫質更好的影像，會繼續更新模型。

饒見有表示，藉由3D模型，負責緊急醫療的衛福部官員或救災單位，可以快速了解現場狀況，擬定決策，也保留住現場，日後救災完成後，可以用在建築物測量上，進行建築物結構及倒塌原因等後續研究，國家地震中心也有做類似的模型。

目前實驗室分享模型的網頁仍可看到兩年前倒塌的台南維冠、幸福大樓等模型。饒見有說，實驗室本來就擅長製作建築物的3D模型，可應用在3D空間資訊應用，救災工作完成後，倒塌的大樓必須要拆除，透過3D建築物模型可還原現場，將現場記錄下來。

  • 成功大學測量及空間資訊學系數碼城市實驗室製作花蓮雲門翠堤大樓傾斜3D模型。（記者劉婉君翻攝自Sketchfab）

    成功大學測量及空間資訊學系數碼城市實驗室製作花蓮雲門翠堤大樓傾斜3D模型。（記者劉婉君翻攝自Sketchfab）