〈南部〉（台南）全國首見 Smart T-Bike500輛上路

2018-02-08

健康管理、智慧尋車、緊急通報

〔記者洪瑞琴／台南報導〕全國首套智慧化公共自行車系統Smart T-Bike昨正式啟用，主要是加裝類似發報器的智慧盒，具有使用者健康管理、智慧尋車、緊急通報等三大功能，帶來台灣公共自行車系統新革命。

Smart T-Bike是在原本的台南市公共自行車（T-Bike），加裝具定位及通訊功能的車上機智慧盒，透過手機與自行車租賃系統的結合，可記錄自行車騎乘資料，例如每次騎乘距離、消耗的卡路里及減少的二氧化碳排放量。

陳姓遊客表示，台南T-Bike本身就很好騎，加裝定位系統後，萬一不小心遺失車輛或忘記車輛停哪裡，可利用App啟動尋車功能，找到自己車輛的位置。

市民讚貼心 數量有限 先搶先贏

吳姓市民表示，Smart T-Bike蒐集空氣品質資料，可幫助了解當天騎乘環境，自己評估「騎近或騎遠」，還有T-Bike十大經典路線，可選擇喜愛的騎車路線，「非常人性化的貼心服務」。不過，他也表示，Smart T-Bike數量有限，又逢農曆春節旅遊旺季，可能得先搶先贏，且智慧盒平時維護保養不能少，以免當機了，「跟一般鐵馬沒兩樣」。

後車輪蓋有黃字「Smart+」

交通局表示，每個車上機造價一萬多元，智慧化功能提升服務品質，等於是「加料不加價」，全市一千五百輛T-Bike，初期建置五百輛Smart T-Bike，後車輪蓋有黃色的「Smart+」符號，供民眾辨識選擇，民眾在使用前先完成T-Bike App系統更新即可體驗，未來將爭取中央經費補助，全面推廣。

智慧化系統由內政部建築研究所補助，結合在地產官學研力量完成；台南應用科技大學管理學院院長熊正一表示，Smart T-Bike主要是加裝智慧盒，整合物聯網功能（透過各種無線和有線通訊的實物相連網際網路，例如可透過智慧型手機的專屬App遙控操作），內建定位系統與緊急求救系統，後台客服人員可及時發現摔車車輛，主動關心使用者情況，使用者亦可透過App系統求援，將來只要在合法地點，也可隨地還車，不一定要歸位至T-Bike站點。