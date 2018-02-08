〈南部〉橙蜜香番茄評鑑賽 傅裕盛首度栽種奪冠

2018-02-08

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市橙蜜香番茄每年創造九億經濟產值，今年評鑑比賽由三十五歲首度栽種的傅裕盛奪下冠軍，今年因氣候異常，整體產量減半，他卻減不到一成，甜度高達十一度，技壓群雄脫穎而出。

橙蜜香番茄種植面積三百公頃，每年經濟產值高達九億元，去年十月起因氣候異常，整體產量減少五成，農業局與美濃區公所舉辦橙蜜香番茄評鑑比賽，二十八人歷經果重、甜度、外觀色澤等四項評比，由傅裕盛、黃順貴及黃偉宸獲得冠、亞及季軍，團體獎由黃新華、林健吉及張振明獲得冠軍。

三十五歲傅裕盛原是眼鏡公司驗光師，因父親務農人手不足，又對園藝工作有興趣，孝順返鄉幫忙三年，前年自租三分地，貸款搭建溫室，種植玉女番茄，去年加種二分地橙蜜香番茄，首度栽種就奪下冠軍，令人刮目相看。

傅裕盛認為番茄植株健康，自然會抗逆境，根系施以有機肥料，吸收養分充足，根粗自然強壯，不使用化學肥料，避免土壤酸化，造成鹽積問題，還能以肥料控制番茄甜度。

他也以液肥噴灑葉子表面，促進葉子吸收快速，更使用有機苦楝油，噴在葉子表面，形成一道保護膜，蟲卵被油包覆悶死，不必使用農藥，但成本比別人高一至二成。

黃偉宸曾獲日本「米．食味鑑定國際競賽」特優賞，以水稻田冬季裡作，種植橙蜜香番茄，一甲地種植一千株番茄，並以益生菌維護植株健康，種出的番茄甜度高，贏得季軍榮耀。