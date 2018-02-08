〈南部〉強震蘇花受創 南迴公路客運增班

2018-02-08

〔記者蔡清華／高雄報導〕蘇澳、花蓮強震後，蘇花公路運能受創，將衝擊花東春節旅運計畫，高雄區監理所表示，預估南迴公路旅客運量勢必增加，將協調客運業者，預先調配車輛人力，適時增加班次提升運能。

花蓮前天深夜發生規模六．○地震，造成蘇花公路多處落石，交通一度中斷，雖經公路總局漏夜搶通，但沿線山區道路經強震後，土石鬆動隨時可能有坍方落石，中橫公路太魯閣至大禹嶺同樣多處落石，道路一度封閉，春節花東對外交通勢必受到嚴重衝擊。

花東春節客運疏運 將調整

高雄區監理所長冬啟程表示，目前花蓮、台東對外交通除了台鐵之外，僅南迴公路較不受影響，整體花東春節客運疏運計畫，將進行調整。

春節加開408班次 機動加班

考量中、北部民眾春節東部返鄉旅遊，可能改走西部高速公路接南迴線轉進台東、花蓮，國道疏運各家客運預計再加開四○八班次外，將視增加的實際運量，預先調配車輛及人力，要求業者在尖峰時間機動加班，乘客等候時間不超過廿分鐘。

除夕前高雄至墾丁車班將延伸至高鐵左營站，最晚班次延至凌晨發車，讓較晚回家的旅客也有客運可搭。

另外，為鼓勵搭乘公共運輸，中、北部到高雄國道客運，將有十條客運路線，中、北部到屏東也有四線，享票價平均八五折優惠。