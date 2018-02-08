〈南部〉警界美魔女 接任成功警分局長

2018-02-08

〔記者李立法、陳賢義／綜合報導〕屏東縣警局秘書科長方秋梅昨天派任台東縣成功警分局長，她是屏東縣籍首位兩線四星的女性分局長，因勤於運動，雖年過半百，被喻為警界最美麗的分局長。

方秋梅是屏東子弟，從警資歷二十八年，警專畢業後以第一名成績保送警大，曾在台北市、高雄市服務，之後回到屏東擔任分局、刑大巡官，再升任縣警局婦幼隊副隊長及秘書科長等職，前年考取分局長班，等了一年多終於接到派令。方秋梅說，不論被派往何處服務，她都會認真扮演好自己的角色，上任後會提醒同仁注意執勤安全。

方秋梅與夫婿育有兩名子女，女兒就讀大三，兒子也有意報考警校，她打趣說，若兒子當上警察，一定要好好「磨練」。

五十一歲的方秋梅，因勤於運動保養，是屏東警界出了名的「美魔女」；屏東縣警局長江雅文稱讚她細心認真，是最漂亮、也最懂得照顧部屬的分局長。

台東縣警局所屬三個分局長異動，昨舉行交接布達儀式，另還包括新任警局副局長、督察長和主任秘書，由台東縣長黃健庭主持，近兩百人觀禮。新任副局長蔡宗昌由連江縣警局副局長調任，另名副局長石進智由南投縣警局主任秘書調陞；主任秘書張樹義由澎湖縣警局督察長調任；督察長雷武君由台東縣警局主秘調任。至於新任台東分局長婁自強則由南投草屯分局長調任；關山分局長蔡耀順由屏東枋寮分局長調任；成功分局長方秋梅自屏東縣警局秘書科長調陞。