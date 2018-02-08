〈南部〉（台南）花蓮苦台南最知道 代理市長帶頭捐月薪

2018-02-08

市議會發起一日捐 東嶽殿捐200萬

〔記者洪瑞琴、劉婉君、邱灝唐、蔡文居／台南報導〕花蓮的苦，台南也曾經歷過！為了持續協助花蓮後續搜救及災後復建工作，南市代理市長李孟諺捐出一個月的薪水，市議會發起所得一日捐響應賑災，台南東嶽殿管理委員會捐出兩百萬元賑災，委由立委陳亭妃轉交中央統一撥款運用。李孟諺呼籲各界愛心相挺，讓台南與花蓮一起攜手，共度難關。

32特搜隊員、1結構技師前往救災

市府表示，台南市救援隊目前共派出卅二位特搜隊員，一位結構技師、三位醫師、四位護理師以及一隻搜救犬，中央還徵調在台南○二○六震災時，有現場救災經驗的消防局第四大隊長陳坤宗率領五位大隊幕僚兼程前往花蓮協助救災，後續將視花蓮需求，繼續提供協助。

花蓮發生強震，南市出動救援隊已由當地救災應變中心統籌分派投入救災，市府水利、工務、環保、衛生及社會等單位備緒待命，並且聯繫必要廠商，一旦接獲請求，將立即由工務局副局長陳世仁率隊赴花蓮協助救災。

工務局立即彙整相關救災處理經驗，包括受損建物鑑定方式，社會局提供救災社福團體整合經驗，研考會也已匯集○二○六期間相關行政作為提供行政院參考，盡全力協助花蓮重建。

藍晒圖文創園區 週六辦義賣會

藍晒圖文創園區內廿六個店家捐出自家商品，將於週六在園區內舉辦義賣會，所得全數捐給花蓮災區，農曆大年初一至初五，配合園區內的「旺旺來走春」活動將持續義賣，希望募得更多經費協助災民重建家園。

藍晒圖文創園區管委會主委喬惠蓉表示，兩年前的○二○六地震，園區店家也曾集結起來，連續五天舉辦義賣活動募款，前天深夜花蓮發生強震造成樓塌、人員傷亡，店家們再度捐商品義賣，希望能盡一份心力幫助災區民眾，配合狗年到來，目前也在趕印狗年的祈福卡，供民眾認購後寫下祝福的話語，收入一樣全數捐給花蓮災區。