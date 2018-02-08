〈南部〉類流感門、急診 連3週破萬人次

2018-02-08

農曆過年恐有另波疫情高峰

〔記者方志賢／高雄報導〕流感進入流行期，高雄市類流感門診、急診連三週破萬人次，上週雖較前一週下降，但有四例流感重症，本週寒流發威，加上接下來的農曆過年，人潮南北移動，容易造成疫情傳播，衛生局研判還有另波疫情高峰。

高雄市近三週門、急診人次，第三週一萬零八百四十五人次、第四週一萬二千二百零二人次及上週、第五週一萬零七百五十六人次，衛生局疾管處長潘炤穎指出，雖然上週門、急診人次微幅下降，但這波寒流，南部從上週六氣溫才驟降，預估本週門、急診人次可能暴增。

上週有4例流感合併重症

高雄市上週有四例流感合併重症，分別是七十歲、七十六歲、八十四歲長者及一名十六歲男性少年，三名長者都有慢性病史，均未接種疫苗。十六歲少年則有心臟病史，有接種疫苗，上個月廿七日發病，隔天就醫服用抗病毒藥劑，五天療程後出院。四名重症感染型均是B型病毒，經治療後也都康復。

協調166家診所 週日開診

潘炤穎說，為提供週日民眾生病就醫的方便性，高市衛 生局從現有五百八十五家公費藥劑合約院所，協調其中一百六十六家診所週日開診。

22家醫院 春節設流感特別門診

衛生局也提醒，下週農曆年連續假期，返鄉探親及旅遊活動增多，人與人接觸的頻率也會增加，民眾應避免出入人潮擁擠場所，並勤洗手保持衛生，如出現呼吸困難、急促、缺氧及胸痛等流感徵兆，也要立即就醫把握治療黃金期，為紓解春節醫院急診壅塞情況，廿二家醫院設立春節流感特別門診。

衛生局也呼籲民眾不可輕忽流感嚴重性，有呼吸道症狀時應配戴口罩；打噴嚏時應用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；生病在家休息，避免出入公共場所。