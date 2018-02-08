〈南部〉恆春機場國際包機 縣府盼9月底前敲定

2018-02-08

兩年期限試辦 明年3月到期

〔記者侯承旭／屏東報導〕屏東恆春機場已近三年無載客班機起降，交通部允諾給屏東縣政府兩年的期限試辦國際包機，明年三月到期，縣府即日起展開包機招商計畫，引進民間力量爭取包機。

二○○四年斥資六億元啟用的恆春機場，由於載客率不佳，從二○一四年九月起就沒有載客班機起降，被譏為「蚊子機場」，每年還要投入近六千萬元的人事與維護費用，交通部一度有意關閉機場移撥給軍方，經縣長潘孟安極力爭取，交通部允諾再給兩年時間試辦國際包機，期限至明年三月。

委託民間顧問 力爭東南亞航點

屏東縣政府目前正對外徵求「恆春機場包機招商總顧問」，希望引進民間資源，爭取國際會議、獎勵旅遊、高端私人商務包機等到恆春機場起降，讓恆春機場起死回生。

事實上，過去縣府也曾遊說國籍航空與旅行業增闢恆春機場的國際包機，但徒勞無功，縣府決定委託具航旅專業的民間顧問，向國外的航空公司、旅行社投石問路。

縣府官員透露，交通部的活化期限在即，且恆春半島秋季後就有強勁的落山風不利飛航，希望今年九月底前能有國際包機起降，否則恆春機場命運難料。

由於恆春機場跑道限制，僅供百人以下機型起降，因此鎖定的是航程三小時內航點，東南亞城市是優先爭取對象，縣府不排除爭取行政院新南向經費，給予包機部分補貼。

縣府與交通部達成共識，若國際包機成行，恆春機場欠缺的海關、檢疫、地勤等設備與人力，將由其他國際機場支援進駐，也會協調國防部調整演訓計畫，全力促成國際包機成行。