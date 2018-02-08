〈台北都會〉捕蜂捉蛇 旺季補助義消處理

2018-02-08

〔記者郭安家／台北報導〕捕蜂捉蛇究竟屬於消防員還是農政單位的工作，去年引發論戰、消防員上街頭抗議；繼桃園市將該業務交給義消人力處理後，市長柯文哲日前同意動保處動支一三六四萬元第二預備金，新增「補助義勇消防總隊辦理捕蜂捉蛇為民服務業務」，今年五至八月虎頭蜂「旺季」，將由一百二十位義消捕捉。

北市消防員一年約捕蜂四千多件、抓蛇兩千多件，消防局副局長陳郁文表示，因應消防員辛勞，原本捕蜂捉蛇預算由動保處編列預算招標，但市長柯文哲怕動保處沒有人力、民間人士無法達到民眾需求，還是較信任消防局執行能力。最後協調由消防局管制，如有蜂、蛇在民宅內有立即危險，會派消防局到場協助，但仍由義消處理，如無立即危險則由義消排除問題。

消防局為此也成立四個捕蜂捉蛇大隊、每隊卅人，消防局災害搶救科長黃建華則表示，捕蜂捉蛇義消隊將受專業訓練，並於上午八點至晚間十點值班，每小時可領一百六十元協勤費，每趟出勤處理費一千元則由出勤者均分；捕捉到的蛇交由動保處，蜂巢則會打散銷毀。

不過，有消防局人員坦言，雖然消防員減少捕蜂捉蛇業務，但民眾酒醉路倒街頭，也是平時冗事之一，報案民眾不滿路倒者擋路，但警方到場詢問當事人要不要就醫，當事人不願就醫，仍要請消防員到場支援檢傷分類。