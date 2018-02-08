〈台北都會〉愛不止息 各界物資轉贈寄養童

2018-02-08

〔記者何玉華／新北報導〕春節送暖！新北市多個單位透過社會局捐贈愛心物資轉贈給寄養兒童，讓他們「吃好、穿好、過好年」，讓寄養家庭感受社會的支持與鼓勵；擔任廿三年寄養媽媽的卓秀玉，帶著兩名寄養兒童出席捐贈儀式，她說，各界的愛心讓孩子開心，也讓她受到鼓舞，有堅持下去的力量。

新北市喜悅成長協會捐贈一百六十件新衣，並與三商行「全家福」鞋店共同提供一百六十張各一千元的兌換券，新北市果菜公司總經理江惠貞也號召合作單位昱品食品、正益、參佰蔬果行、吳紀峰先生、財團法人中玉教育基金會、全盛美食、定緁食品等業者，共提供兩百份年菜及水果禮盒，昨天舉行捐贈儀式，轉贈給寄養家庭。

市府秘書長許育寧說，新北市有四個寄養單位，包含家扶中心、保母協會、世界展望會和兒童及家庭促進協會，目前安置兩百五十二名寄養兒童，市府會將各界捐贈的物資平均分配給寄養家庭，感謝捐贈單位的愛心，讓孩子享有類似原生家庭的關愛。

喜悅成長協會理事長蔡高隆說，精心挑選新衣、新鞋，鼓勵寄養兒童勇敢克服人生的困難，新衣代表新希望，新鞋能陪伴走更長遠的路。

寄養媽媽卓秀玉說，孩子平常喊她阿姨，但在母親節或情緒一來時，還是脫口叫她「媽媽」，讓她感動不已，廿三年來照顧廿多名來自不同家庭受到創傷的孩子，她了解這些孩子也渴望大人的關愛、完整的家庭，春節前夕，各界的愛心讓孩子有新的衣鞋跟豐富的物資，對他們脆弱的心靈是很大的撫慰。