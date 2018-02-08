〈台北都會〉有機蔬果產銷平台卡關 市府再溝通

2018-02-08

〔記者蕭婷方／台北報導〕北市府推動「食農教育」，希望藉由讓國小生每週一次有機營養午餐進一步認識台灣土地；不過，蔬果至今僅由各學校團膳廠商各自簽訂契約，難管控品質。為規範有機蔬果採購品質，北市教育局與產發局自二○一五年起頻找來北市農產公司、團膳業者溝通，希望成立單一有機蔬果產銷平台，不過至今未果。北市產發局表示，近期還會再開會溝通。

教育局自去年起推動國小生每週一次有機營養午餐，不過有機蔬果從產地、截切、運輸與銷售流程都有嚴格規範。曾遭北市議員黃向羣質疑，北市放任學校團膳廠商各自簽訂契約，未善盡把關之責，且食材規格、交貨方式與罰則也都沒明訂，至今也僅由農發科抽查檢驗。

以往，北市產發局與教育局多次召來團膳業者溝通，並希望由農產公司主導成立有機蔬果產銷平台，改善供應鏈管制方式、確保蔬果品質。農發科表示，當時考量北市營養午餐採「團購契約」，業者都有自己合作的蔬果來源，難以用行政命令規範業者，強制要求業者向非百分之百官股的農產公司購買有機蔬果，二年多來才會無共識，但近期還會再與教育局召集團膳業者、農產公司溝通，希望可以改善有機蔬果供應機制。

此外，農產公司二○一五年曾有意搭配北市有機營養午餐政策，擬另外成立有機截切場，不過，投資金額高，產地、規模與專職人員都要完整規劃，最後因公司場地與動線問題，最後僅成立有機分裝場。