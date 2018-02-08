〈台北都會〉有機餐向下延伸 北市公幼生也吃得到

2018-02-08

下學期開始 每週一次

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市國小、國中相繼推動每週供應學生吃一次有機米或有機蔬菜，台北市教育局長曾燦金昨主持公、私立小學校長會議時宣布，有機餐補助計畫向下延伸到全市一四九所的公立幼兒園，比照國中、小生的模式，每週吃一次有機米或有機蔬菜，經費約一百八十萬餘元，將於新學期、二月廿一日開學日實施，估計有一萬八八五五名幼童受惠。

推動食農教育，部分縣市學校的營養午餐採用有機食材，北市教育局兩年前著手訂定「國小學校午餐使用有機蔬菜或有機米」計畫，一年編列三千八百萬元，從去年二月開始率先補助全市約十一萬名公私立國小生，每週一餐的蔬菜、米每人補助八元，抑制午餐價格不調漲。

可選有機米或有機蔬菜

配合農委會推動校園採用四章一Ｑ（吉園圃、ＣＡＳ、有機農產品、產銷履歷四標章，生產追溯生產追溯QR code）的國產食材，教育局擴大補助對象，去年八月卅日全市公、私立國中生七萬七千名，每週吃一次有機米或有機蔬菜，或每週五次的四章一Ｑ蔬菜，一年經費約兩千六百萬元。

市長柯文哲也有意「加碼」有機餐補助計畫的對象，去年於議會市政總質詢允諾試辦。教育局昨舉辦小學校長會議，說明未來一年教育政策及工作重點，藉著校長都在的場合，曾燦金宣告公幼的午餐將採用有機蔬菜、有機米，提升食品品質。

市府補助 1萬多學童受惠

教育局科長吳文誌說明，公幼有機餐比照國中小，幼兒園每週可選擇一道有機蔬菜或米，或者一週吃五次的四章一Ｑ蔬菜，幼兒園都有自己的廚房，食材在超市或有機店都可採買，因幼兒食量較少，每週一餐的蔬菜或米每名幼兒補助四．八元。

吳文誌表示，目前在放假期間，公幼的有機餐補助從二月廿一日開學日實施，實施一至兩個月後將進行檢討評估該政策，是否追加有機餐的次數或補助的分量，若反應佳，一○八年預算由公幼所在的小學自行編列。