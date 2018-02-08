〈台北都會〉「海砂屋」碧華國中遷校重建 5月動工

2018-02-08

新北首例 遷校700米外重建

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市三重區碧華國中從民國六十六年創校至今已逾四十年，校舍經評估後，有氯離子含量過高、耐震係數不足等問題，俗稱「海砂屋」，但補強工程緩不濟急，連日地震讓師生人心惶惶；市府考量安全與經濟效益，決定遷校到七百公尺外，預計今年五月動工，最快在一○九年七月起，學生可到新校舍就讀，這是新北教育史上首次全校遷校重建的案例。

教育局副局長黃靜怡指出，雖然校舍補強工程仍持續進行，但因範圍過大，涉及師生安全，市府評估重建校舍才是一勞永逸作法，早期的三重人口多，距現址七百公尺外有預留學校用地，且位於同一學區，因此核定遷校作業，班級數將從現有五十四班略增到六十班，預計一○八年底完工。

教育局統計，新北市共有九五九棟校舍需要補強，耐震係數小於○．五總計有六六○棟，已在一○六年前全數補強完畢，剩餘二九九棟校舍預計從今年至一○八年底，陸續完成補強工程。

遷校作業 109年7月完成

碧華國中總務主任黃何歲表示，校舍經常出現磁磚剝落、牆面龜裂，四樓因漏水嚴重已不堪使用，教室都移往低樓層，較危險的地方禁止學生進入，近日地震頻繁，經目測檢視，結構沒有被破壞得更嚴重，重建工程已經上網招標，預計五月動工，一○九年七月完成遷校作業。

另外，市府列管九二一及三三一地震的「紅標」危險建築物還有兩件，海砂屋有六十件，皆未提出重建申請，主因是整合不易。

工務局使用管理科長李冠德表示，「紅標」建築物建議拆除重建，經輔導後，淡水沙崙路的住宅已成立更新會，將實施都更；泰山明志路住宅持續整合；其餘六十件海砂屋經檢測，補強經費大於重建經費一半，不具經濟效益，呼籲住戶盡速辦理重建。