〈北部〉失業青年做滿一年 宜縣給2.2萬獎勵金

2018-02-08

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府為鼓勵青年穩定就業，考取技術士證照，推出兩項利多；設籍宜縣三十歲以下青年，失業期間到勞工處辦理求職登記，經推介工作，在同事業單位連續就業一年以上，可申請「穩定就業獎勵金」兩萬兩千元。另，十八歲至四十歲在職勞工，考取甲級技術士證照可申請六千元獎 勵金、乙級三千元。

縣府勞工處長黃玲娜說，年輕人工作不穩定，流動率高，無法累積經驗與年資，每次找工作都從新人作起，薪水不高，縣府推出「獎勵青年穩定就業方案」，設籍宜蘭縣三十歲以下青年，失業期間至勞工處辦理求職登記，經就業服務臺推介至縣轄事業單位工作，在同一事業單位連續就業滿六個月，可申請第一次「穩定就業獎勵金」一萬元。

黃玲娜指出，滿一年以上，可申請第二次穩定就業獎勵金一萬兩千元，換言之，只要穩定在同一事業單位工作滿一年以上，共可獲得兩萬兩千元獎勵金，等於這一年每個月約加薪兩千元。縣府希望藉由這項政策推動，讓年輕人穩定工作，累積自己本錢，找下一份工作時才能提出薪水要求。

此外，縣府也推出「在職青年勞工取得技術士證照獎勵方案」，鼓勵設籍宜蘭縣一年以上，年滿十八歲至四十歲的在職勞工考技術士證照，增加專業技能及職場競爭力，在職期間取得勞動部核發的甲級技術士證照者可申請六千元、乙級技術士證照可申請三千元獎勵金。

黃玲娜表示，縣府提出這兩項利多政策，希望鼓勵青年朋友加強技能、穩定就業，進而成家立業，緩解少子化問題。

宜蘭縣青年事務委員會委員江軍說，青年最常遇到的就是就業問題，擁有專業證照在求職時非常重要，例如挖土機證照就很熱門，取得證照薪水就會提升，有不可取代性；另，宜蘭工業區常需要擁有勞安證照專業人員，每年報考人數很多。

他指出，縣府提出兩大獎勵方案，鼓勵青年穩定就業投入考照，串連青年職涯發展相關計畫，提供更多元服務，讓青年對自己更有信心，工作也更穩定。