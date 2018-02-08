〈北部〉供熱食、毛毯、勸募 慈濟、靈鷲山賑災動起來

2018-02-08

〔記者游太郎／花蓮報導〕○二○六花蓮強震後，慈濟及靈鷲山等宗教團體伸出援手，並號召善心民眾「大愛共伴」來援助。

慈濟基金會昨天持續進行物資及災後關懷，凌晨開始供應熱食、薑湯，共發出一千條慈濟環保毛毯、四百四十五床福慧床，另還有福慧桌、福慧椅、帳篷等物資。

慈濟昨日上午緊急從台北調度一千七百條環保毛毯、二千條圍巾，在台鐵協助下，已於中午抵達花蓮火車站，另有高雄慈濟志工急送戰備救災口糧一萬一千八百份、麵包逾一千三百份，一路還有善心民眾前來支援。

靈鷲山募「普門品」及愛心捐款行動

靈鷲山開山住持心道法師說，已發動信眾念經回向眾生離苦得樂、消災解厄，祈求平安，已發起募集「普門品」、十萬遍「大悲咒」及愛心捐款行動，常住法師及海內外信眾與志工已募集五千部「普門品」，並在聖山寺幫亡者及受災家眷、救護人員點燈祈福，並陸續投入關懷救災，並邀請大家一起為花蓮地震祈福。

年關將近，強震夜襲花蓮，各地死傷、樓塌令人心驚，統帥大飯店陷落、雲門翠堤整棟大樓傾斜，多名住戶受困底層，花蓮大橋、七星潭大橋橋面也龜裂、隆起，居民度過驚恐不安的一夜。

此外，花蓮縣政府社會處表示，民眾或各大企業捐助災難救助金，可劃撥至以下郵政資訊，（1070206花蓮賑災指定捐款）郵政劃撥帳號：06533981，帳戶名：花蓮縣社會救助金專戶。電洽：0900-776365。