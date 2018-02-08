〈北部〉頭屋岡見橋面下陷 公路總局：安全無虞

2018-02-08

橋體箱涵壓密沈陷 工務段已整平

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台十三線為苗栗縣南北重要道路之一，但用路人發現，頭屋鄉岡見橋路段雖於九年前拓寬改建，仍存有橋面下陷問題，高低差造成車輛跳動，擔心影響行車安全；公路總局苗栗工務段表示，因橋體箱涵壓密沈陷造成五公分落差，已回填瀝青混凝土整平，安全無虞。

台十三線為縣內南北要道之一，中山高頭屋交流道開闢後，更是遊客造訪明德水庫、雅聞觀光工廠、薰衣草森林休閒景觀餐廳、皇家高爾夫球場等景點的主要聯絡道路。廿二、廿四公里路段過去因狹窄，苗栗縣政府爭取拓寬，同時改建岡見橋，九十八年完工通車。

但不少用路人發現，改建後岡見橋仍有橋面下陷、路面與橋面高低差問題，車輛行經時發生跳動，影響行車舒適度，加上該路段為斜坡彎道，恐影響行車安全。

苗栗工務段指出，岡見橋為跨越頭屋鄉老田寮溪上游支流橋樑，周邊土地受溪流流蝕，地勢原貌較低；改建時考量橋樑周邊地基土泥易受溪水沖刷，採箱涵式工法建置。

工務段表示，接獲用路人反映後會勘發現，橋體與道路接合處有約五公分的落差，不過段方工程司研判，此落差為箱涵壓密沈陷造成，並認為箱涵下方地基因受長年行經車輛重量夯實，不會再沈陷。

工務段說，日前已完成該路段瀝青混凝土回填整平作業，道路恢復平坦，將定期巡檢，維護道路行車品質。