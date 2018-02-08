〈北部〉《小雞拱母雞？》國民黨竹市擬增提名人數 半逾現任議員跳腳

2018-02-08

〔記者洪美秀／竹市報導〕國民黨新竹市黨部針對下屆市議員選舉，擬在五個選區分別提名應選席次半數加一人，原住民議員則提名一人，提名總數廿二人。此舉引發過半數國民黨現任市議員不滿，認為努力與耕耘被抹煞，恐衝擊選情。

市黨部：一定會提名過半人選

國民黨新竹市黨部主委呂學樟說，提名方式會在三月五日提報黨中央，黨部會以現任為優先提名，但也鼓勵年輕人，因此若是卅五歲以下，加分較高，黨部一定會提名過半人選，以過半席次為勝選目標。

新竹市議會下屆議員席次共卅四席，依國民黨新竹市黨部初步規劃，東區應選十二席將提名七人、南區應選四席提名三人、香山區應選六席提名四人、北區應選九席提名五人、西區應選兩席提名兩人，原住民市議員提名一人。

不過，國民黨十四席現任市議員中，超過半數反對市黨部規劃，有的主張應提名總席次的一半就好，也就是保守提名十七人，否則提名人數過多，將瓜分票源， 恐不利市議員選情。

呂學樟表示，黨員不能有本位主義，不能「未戰先降」，也不要任意放話，黨部一定會遵照規定及辦法，並依據選區結構提名。

外界認為國民黨此舉是為拉抬市長選情，即採「小雞拱母雞」的策略，後續值得觀察。

民進黨方面，新竹市黨部將以現任九席市議員為優先提名，東區另增新人鄭美娟、北區增新人賴稟豐，並期許組泛執政聯盟，與無黨籍新民意問政聯盟結盟，取得執政優勢。