〈北部〉春節限定 「春遊苗栗」電子文宣全攻略

2018-02-08

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府邀請在地子弟「客家妹」陳明珠與貓裏喵擔任觀光大使，與民眾分享苗栗好吃好玩的口袋景點，並推出「二○一八春遊苗栗」電子文宣，網羅縣內十八鄉鎮「食、宿、遊、購、行」旅遊資訊，並匯集超過一百間特約商家提供好康優惠，歡迎民眾來苗栗走春遊山玩水。

因主持節目行腳全台各地的陳明珠表示，最愛的故鄉苗栗「有質樸的田園之美，也有五星級的特色旅宿，還有讓人齒頰留香的客家美食、濃厚的人情味」，作客苗栗非常「好尞」（客語，好玩之意）。

整合18鄉鎮 規畫7條旅遊線

縣府文化觀光局長林彥甫指出，春節有六天假期，縣內各大觀光景點預估將湧入大批人潮賞花、泡湯、採果，縣府整合旅遊行程、優質民宿、特色伴手禮等資訊，規畫七條旅遊線，讓民眾到苗栗玩得盡興。

逾百間特約商店 消費享優惠

林彥甫說，「春遊苗栗」電子文宣共匯集超過一百間特約商家，提供優惠折扣，即日起至三月二日，民眾到張貼有紅色春遊苗栗圓形標誌貼紙的特約商家消費，只要出示電子文宣首頁畫面，即可享各項超值優惠，可至「苗栗文化觀光旅遊網」或「苗栗玩透透」FB官方粉絲頁取得相關資訊。

另外，縣府還與苗栗縣觀光協會合作推出「春節限定」搭高鐵遊苗栗超值套裝行程，多元遊程供旅客選擇，帶遊客領略苗栗湖光山色、體驗農家採果樂趣、鐵道懷古、細賞工藝文創及特色民宿等。

縣長徐耀昌表示，「春遊苗栗」電子文宣除了精選建議遊程必備資訊，並詳列年節期間苗栗交通疏導方式及七大場館年節展演活動，遊客只要掃描QR Code連結電子文宣，即可打包苗栗「食宿遊購行」各項優惠訊息，輕鬆暢遊苗栗。