〈北部〉《桃園》「九天寶貝聯盟」陣鼓公演 籌款建家園

2018-02-08

門票預售僅賣出一成

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市寶貝潛能發展中心與九天民俗技藝團合作，三月廿四日將在桃園婦女館舉行兩場售票公演，但目前門票僅售出一成，而該中心籌建多年的「寶貝心家園」，因第二期工程款短差一千五百萬元，三月恐面臨停工。

寶貝潛能中心是創立十三年的私立日托身障機構，專職零至六歲中重度以上身障幼童的早期療育，近年來與九天民俗技藝團合作，教孩子們正統的陣鼓表演，並組成「九天寶貝聯盟」。

打鼓成早療 意外收穫

四歲的「小瀚寶」將與爸爸一起站上公演舞台，林爸爸說，小瀚寶去年才來中心，因為害怕低頻與劇烈聲響，總是摀住耳朵看其他孩子練習打陣鼓，但有一天竟突然主動拿起鼓棒敲打，每一拍都對上節奏，讓大家十分驚艷。

七歲的「翎翎」也準備上台表演，媽媽說，孩子原本不會走路，經過三年多的練習，去年終於靠著自己的雙腳走進小學，為了這次表演已經準備了一年多。

寶貝潛能中心主任陳美谷說，九天寶貝聯盟與九天民俗技藝團合作，三月廿四日下午兩點、晚上七點在桃園婦女館舉行兩場售票公演，票價為四百元到一千二百元，但目前只賣出一成，擔心連開銷都無法打平，為了給孩子舞台仍持續苦撐著。

陳美谷表示，十幾年來中心都是租用大樓辦公室照顧寶貝，好不容易籌募經費打造自己的家，並要將服務年齡層提升到十五歲以上，協助職前訓練讓孩子們自立，但三月前若未募集到一千五百萬元將面臨停工，希望各界踴躍響應公演。購票可上兩廳院購票系統，或搜尋「來聽我們打鼓」，詳情電洽：332-8338轉225。

桃園郵局昨天主動認購五十張門票，並製作一百張客製化郵票讓中心義賣；碧川社會福利基金會也認捐五萬元票券，將轉贈給其他弱勢團體觀賞。